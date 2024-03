Ausblick: Sterling Check legt Quartalsergebnis vor

Sterling Check präsentiert in der am 06.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,245 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sterling Check ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 172,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 0,210 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 722,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 766,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at