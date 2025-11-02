Sterling Construction Company Aktie

Sterling Construction Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882359 / ISIN: US8592411016

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sterling Construction Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sterling Construction Company gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,81 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Sterling Construction Company 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 621,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sterling Construction Company 593,7 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,45 USD aus. Im Vorjahr waren 8,27 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Sterling Construction Company Inc. 325,20 -0,67% Sterling Construction Company Inc.

