Ausblick: Stoke Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stoke Therapeutics wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,574 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,5 Millionen USD gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,300 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 185,1 Millionen USD im Vergleich zu 36,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at