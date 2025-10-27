Ausblick: Storytel (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Storytel (B) wird am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,32 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 SEK je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 954,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Storytel (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,01 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,75 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,55 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,80 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at