Ausblick: Stove Kraft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stove Kraft wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,65 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,58 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,78 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,65 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 16,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at