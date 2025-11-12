Ausblick: Strata Skin Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Strata Skin Sciences wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,530 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 12,27 Prozent auf 7,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -2,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,650 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,6 Millionen USD, gegenüber 33,6 Millionen USD im Vorjahr.

