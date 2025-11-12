Stratasys Aktie
Ausblick: Stratasys öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Stratasys äußert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 136,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,138 USD, gegenüber -1,700 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 553,3 Millionen USD im Vergleich zu 573,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
