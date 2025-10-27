Ausblick: Stride präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stride präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,07 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Stride im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 613,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,29 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,02 USD im Vergleich zu 5,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,67 Milliarden USD, gegenüber 2,41 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

