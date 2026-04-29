Ausblick: Subsea 7 legt Quartalsergebnis vor

Subsea 7 präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,368 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 513,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at