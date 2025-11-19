Ausblick: Subsea 7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Subsea 7 wird am 20.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,451 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Subsea 7 noch 3,32 NOK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD für Subsea 7, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 19,63 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,31 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 7,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 73,53 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

