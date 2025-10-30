Ausblick: Sumitomo Electric Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Electric Industries wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,76 JPY gegenüber 56,41 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,23 Prozent auf 1.134,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.132,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 269,42 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 248,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4.688,29 Milliarden JPY, gegenüber 4.679,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at