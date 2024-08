Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Mitsui Financial Group wird am 02.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 241,45 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Mitsui Financial Group noch 185,69 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 996,07 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 50,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.995,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 838,48 JPY, gegenüber 724,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4.028,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.973,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at