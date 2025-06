Nikkei 225-Titel Sumitomo Mitsui Financial Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sumitomo Mitsui Financial Group Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Sumitomo Mitsui Financial Group-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Sumitomo Mitsui Financial Group am 27.06.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 122,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Sumitomo Mitsui Financial Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 35,56 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung von Sumitomo Mitsui Financial Group umfasst 412,12 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 18,42 Prozent.

Sumitomo Mitsui Financial Group- Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Sumitomo Mitsui Financial Group-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 3 625,00 JPY in den Feierabend. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Sumitomo Mitsui Financial Group-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Sumitomo Mitsui Financial Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Sumitomo Mitsui Financial Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Sumitomo Mitsui Financial Group-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,21 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 3,03 Prozent betrug

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Sumitomo Mitsui Financial Group via TSE 0,369 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 0,458 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Sumitomo Mitsui Financial Group- Dividendenschätzung

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 137,50 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,79 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Sumitomo Mitsui Financial Group

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Sumitomo Mitsui Financial Group beläuft sich aktuell auf 13,992 Bio. JPY. Das Sumitomo Mitsui Financial Group-KGV beträgt aktuell 12,58. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sumitomo Mitsui Financial Group einen Umsatz von 9,928 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 301,55 JPY.

Redaktion finanzen.at