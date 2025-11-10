Ausblick: Sumitomo Realty Development stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Realty Development wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 96,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Realty Development 73,69 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 223,86 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 243,47 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 445,15 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 405,11 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.036,19 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.014,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at