Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Realty Development öffnet voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Realty Development im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 96,58 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 73,69 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,76 Prozent auf 243,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 445,15 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 405,11 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.036,19 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.014,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at