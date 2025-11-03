Ausblick: Summit Hotel Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Summit Hotel Properties wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Summit Hotel Properties noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 177,0 Millionen USD gegenüber 176,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,280 USD je Aktie, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 730,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 731,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at