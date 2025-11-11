Surf Air Mobility Aktie

Surf Air Mobility

WKN DE: A40GMY / ISIN: US8689272032

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Surf Air Mobility präsentiert Quartalsergebnisse

Surf Air Mobility äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,720 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,9 Millionen USD – ein Minus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surf Air Mobility 28,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,150 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 105,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 119,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Surf Air Mobility Inc Registered Shs 3,04 -3,18%

