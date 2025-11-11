Ausblick: Surf Air Mobility präsentiert Quartalsergebnisse

Surf Air Mobility äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,720 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,9 Millionen USD – ein Minus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surf Air Mobility 28,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,150 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 105,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 119,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at