Ausblick: Suzhou Weizhixiang Food A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suzhou Weizhixiang Food A wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,180 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Suzhou Weizhixiang Food A nach der Prognose von 1 Analyst 180,1 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,4 Millionen CNY umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,646 CNY je Aktie, gegenüber 0,640 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 722,9 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 668,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
