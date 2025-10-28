Ausblick: Suzhou Weizhixiang Food A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzhou Weizhixiang Food A wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,180 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Suzhou Weizhixiang Food A nach der Prognose von 1 Analyst 180,1 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,646 CNY je Aktie, gegenüber 0,640 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 722,9 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 668,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at