Symboti a Aktie

Symboti a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019

23.11.2025 07:01:06

Ausblick: Symbotic A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Symbotic A stellt am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,058 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Symbotic A 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 604,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 576,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,249 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

