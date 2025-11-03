Synchronoss Technologies Aktie

WKN DE: A3E1W0 / ISIN: US87157B4005

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Synchronoss Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Synchronoss Technologies äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,345 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Synchronoss Technologies -0,560 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,63 Prozent auf 43,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Synchronoss Technologies noch 43,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,820 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 172,5 Millionen USD, gegenüber 173,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Synchronoss Technologies Inc Registered Shs 4,84 7,08% Synchronoss Technologies Inc Registered Shs

