Synchronoss Technologies Aktie
WKN DE: A3E1W0 / ISIN: US87157B4005
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Synchronoss Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Synchronoss Technologies äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,345 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Synchronoss Technologies -0,560 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,63 Prozent auf 43,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Synchronoss Technologies noch 43,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,820 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 172,5 Millionen USD, gegenüber 173,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
