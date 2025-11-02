Syndax Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2AFL6 / ISIN: US87164F1057

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Syndax Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Syndax Pharmaceuticals wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,724 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Syndax Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -0,980 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 284,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,5 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,164 USD je Aktie, gegenüber -3,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 171,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

