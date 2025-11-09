ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Syrma Sgs Technology Aktie

Syrma Sgs Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DW1T / ISIN: INE0DYJ01015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Syrma Sgs Technology legt Quartalsergebnis vor

Syrma Sgs Technology veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,86 INR. Dies würde einem Zuwachs von 40,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Syrma Sgs Technology 2,04 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,65 Prozent auf 10,63 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,26 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,55 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 48,71 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 37,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S 799,45 1,26% Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen