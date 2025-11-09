Ausblick: Syrma Sgs Technology legt Quartalsergebnis vor

Syrma Sgs Technology veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,86 INR. Dies würde einem Zuwachs von 40,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Syrma Sgs Technology 2,04 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,65 Prozent auf 10,63 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,26 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,55 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 48,71 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 37,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at