Ausblick: Sysco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sysco äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Sysco nach den Prognosen von 13 Analysten 21,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,48 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 84,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 81,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at