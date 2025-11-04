System a Aktie

System a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419WL / ISIN: US87200P2083

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: System1 A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

System1 A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -2,780 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 74,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -9,490 USD, gegenüber -10,700 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 302,1 Millionen USD im Vergleich zu 343,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

