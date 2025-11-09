Taikisha Aktie
WKN: 863867 / ISIN: JP3441200007
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Taikisha gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Taikisha wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Taikisha für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 32,64 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 49,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Taikisha soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,22 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 203,24 JPY, gegenüber 169,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 281,84 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 276,21 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
