Ausblick: Taisei verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taisei lässt sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Taisei die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 93,90 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,92 Prozent verringert. Damals waren 117,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 495,23 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Taisei für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 451,65 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 648,19 JPY im Vergleich zu 682,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.071,40 Milliarden JPY, gegenüber 2.154,22 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at