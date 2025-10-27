Erste Schätzungen: Taisei stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taisei präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 93,90 JPY. Im Vorjahresquartal waren 117,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Taisei in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 451,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 495,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 648,19 JPY, gegenüber 682,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2.071,40 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.154,22 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at