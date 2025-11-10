Ausblick: TAISEI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,157 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll TAISEI 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TAISEI 3,32 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,12 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,87 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at