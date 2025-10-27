Erste Schätzungen: TAISEI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TAISEI wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,157 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAISEI noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TAISEI in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,12 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,87 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at