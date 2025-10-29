TAIYO NIPPON SANSO Aktie
WKN: 857546 / ISIN: JP3711600001
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: TAIYO NIPPON SANSO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TAIYO NIPPON SANSO wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass TAIYO NIPPON SANSO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,24 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 46,46 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TAIYO NIPPON SANSO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 325,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 313,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 279,30 JPY, während im vorherigen Jahr noch 228,20 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.322,22 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.308,02 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
