Ausblick: TAKARA BIO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAKARA BIO lässt sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TAKARA BIO die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 50,30 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,82 Milliarden JPY gegenüber 27,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 57,21 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 39,73 JPY aus. Im Vorjahr waren 132,97 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 49,35 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 78,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at