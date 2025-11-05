Ausblick: Tandem Diabetes Care veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tandem Diabetes Care präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,329 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,37 Prozent auf 235,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tandem Diabetes Care noch 244,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,086 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,470 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 998,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 940,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at