Tandem Diabetes Care Aktie
WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tandem Diabetes Care veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tandem Diabetes Care präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
20 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,329 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,37 Prozent auf 235,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tandem Diabetes Care noch 244,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,086 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,470 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 998,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 940,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tandem Diabetes Care Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Tandem Diabetes Care veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Tandem Diabetes Care informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tandem Diabetes Care Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tandem Diabetes Care Inc Registered Shs
|13,50
|6,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.