Tango Therapeutics Aktie

WKN DE: A3CWX9 / ISIN: US87583X1090

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tango Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tango Therapeutics wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,051 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 363,39 Prozent auf 53,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tango Therapeutics noch 11,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,066 USD, gegenüber -1,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 59,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

