Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tapestry legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tapestry wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 59,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,790 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 7,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
