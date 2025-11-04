Ausblick: Targa Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Targa Resources lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.

Targa Resources soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at