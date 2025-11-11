Ausblick: Tarsons Products zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tarsons Products lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Tarsons Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden INR gegenüber 992,5 Millionen INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 6,50 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,60 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 4,32 Milliarden INR, gegenüber 3,92 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at