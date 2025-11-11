Ausblick: Taseko Mines informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taseko Mines lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,025 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Taseko Mines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 179,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,9 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,141 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,050 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 677,3 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 605,3 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at