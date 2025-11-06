Ausblick: TaskUs A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TaskUs A wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,382 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TaskUs A 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 290,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD, gegenüber 995,0 Millionen USD im Vorjahr.

