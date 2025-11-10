Ausblick: Tata Power präsentiert Quartalsergebnisse

Tata Power öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,67 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,93 Prozent verringert. Damals waren 2,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 167,72 Milliarden INR gegenüber 156,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,64 INR je Aktie, gegenüber 12,42 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 725,14 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 650,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

