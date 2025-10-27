Tata Power Aktie

Tata Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JKU6 / ISIN: INE245A01021

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Tata Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Power wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,67 INR je Aktie gegenüber 2,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 167,72 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 156,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,58 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,42 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 725,14 Milliarden INR, gegenüber 650,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

