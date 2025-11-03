Taysha Gene Therapies Aktie
WKN DE: A2QCJL / ISIN: US8776191061
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Taysha Gene Therapies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Taysha Gene Therapies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taysha Gene Therapies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,089 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,4 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,348 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taysha Gene Therapies Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Taysha Gene Therapies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Taysha Gene Therapies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Taysha Gene Therapies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Taysha Gene Therapies Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Taysha Gene Therapies Inc Registered Shs
|4,39
|-11,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.