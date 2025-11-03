Ausblick: Taysha Gene Therapies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Taysha Gene Therapies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Taysha Gene Therapies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,089 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,4 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,348 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,3 Millionen USD in den Büchern standen.

