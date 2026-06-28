Ausblick: Tecsys legt Quartalsergebnis vor

Tecsys äußert sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Tecsys für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 48,5 Millionen CAD – ein Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tecsys 45,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 CAD, gegenüber 0,300 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 191,7 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 173,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at