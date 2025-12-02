Ausblick: Tecsys zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tecsys wird sich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,067 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 34,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 CAD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 42,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 47,3 Millionen CAD aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,393 CAD, gegenüber 0,300 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 192,2 Millionen CAD im Vergleich zu 173,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at