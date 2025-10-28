Ausblick: Teekay Tankers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teekay Tankers veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Teekay Tankers ein EPS von 1,69 USD je Aktie vermeldet.

Teekay Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 41,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 630,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at