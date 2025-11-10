Ausblick: Tel-Aviv Stock Exchange stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tel-Aviv Stock Exchange veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,465 ILS je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tel-Aviv Stock Exchange ein EPS von 0,280 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Tel-Aviv Stock Exchange 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 138,3 Millionen ILS verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tel-Aviv Stock Exchange 109,1 Millionen ILS umsetzen können.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 ILS einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 539,9 Millionen ILS aus, nachdem im Vorjahr 437,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at