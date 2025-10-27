Erste Schätzungen: Tel-Aviv Stock Exchange zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tel-Aviv Stock Exchange lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,465 ILS je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tel-Aviv Stock Exchange 0,280 ILS je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 138,3 Millionen ILS – das würde einem Zuwachs von 26,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,76 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,09 ILS je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 539,9 Millionen ILS, gegenüber 437,9 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at