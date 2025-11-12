Ausblick: TELA Bio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TELA Bio wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass TELA Bio für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,193 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,808 USD, gegenüber -1,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 85,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,3 Millionen USD generiert wurden.

