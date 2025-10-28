Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Teladoc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Teladoc wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,263 USD. Dies würde einen Verlust von 38,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Teladoc -0,190 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 24 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 625,8 Millionen USD – ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teladoc 640,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,135 USD, gegenüber -5,870 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 2,52 Milliarden USD im Vergleich zu 2,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
