Telefonica Aktie

WKN: 874715 / ISIN: US8793822086

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Telefonica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telefonica lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,114 USD aus. Im letzten Jahr hatte Telefonica einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,47 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telefonica einen Umsatz von 11,01 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,229 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 42,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen



