Ausblick: Telesat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telesat präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telesat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,804 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,27 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Telesat 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 100,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 27,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Telesat 138,4 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,111 CAD im Vergleich zu -6,290 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 416,8 Millionen CAD, gegenüber 571,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at